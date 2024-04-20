عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العشيقة والمسئول.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة أسوان

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة 23 يونيو المقبل.

قرار عاجل بشأن مافيا التنقيب عن الآثار فى عابدين

لم يصن الأمانة وسلك طريق الحرام.. مرافعة النيابة في رشوة أسوان.. فيديو

وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بالشركة ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان  ومهندسا مدنيا  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

 

 

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن. 

وتابعت النيابة أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
 
وأكدت أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن مافيا التنقيب عن الآثار فى عابدين

لم يصن الأمانة وسلك طريق الحرام.. مرافعة النيابة في رشوة أسوان.. فيديو

مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا.. أقوال شاهدة في قضية رشوة أسوان الكبرى.. فيديو

وصول المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى للمحكمة| صور

العشيقة والمسئول.. فصل جديد في قضية رشوة أسوان الكبرى| صور

تعرف على أول قرار قضائي بشأن محاكمة حسين الشحات

بقضية محمد الشيبي.. دفاع حسين الشحات يطلب استدعاء عامر حسين وجمال علام

طاقم تحكيم المباراة.. دفاع حسين الشحات يطلب شهادة عامر حسين بقضية «الشيبي»

ترشيحاتنا

بعد حجزها بالميناء الروسي|الحجر الزراعي: تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح

مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يستدرج غربان مازيمبي لحسم التأهل لنهائي الأبطال بالقاهرة

أسطول الحرية يستعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.. فيديو

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

من أجل الزمالك.. تقليل زمن التقاطر في الخط الثالث للمترو غدا| تفاصيل

مظاهرات ضخمة بإسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل عجة البطاطس

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ