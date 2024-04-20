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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لم يصن الأمانة وسلك طريق الحرام.. مرافعة النيابة في رشوة أسوان.. فيديو

صدى البلد

تستكمل  محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى .https://fb.watch/rzq0QHzija/?mibextid=w8EBqM

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وقال ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، في قضية رشوة أسوان الكبرى،النفس أمارة ونرى شخوصا قد هيأ الله لهم أسباب العزة فأبت نفوسهم إلا السحت  نفوس أعلاها الله قدرنا وقامة فأثروا الرشوة والخيانة وكانت عليهم الحسرة والندامة وتبدلت حياتهم من العز الي الإهانة ومن القوة الي الضعف بالسعي الي الحرام بالفساد والطغيان.

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وصول المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى للمحكمة| صور

 

وأضاف ممثل النيابة، هذا كبيرهم يحيي عبدالمنعم عبدالرشيد أبو زيد ضابط سابق بالقوات المسلحة حصل علي أعلي الدرجة العلمية تربي في محرابها علي العمل والاخلاص للوطن عمل مهندس بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومراقبة المشروعات شاء الله بعد ذالك أن يعتلي وظيفة أخري لا تقل شرفا ووقارا هو رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان حمله وطنه تلك الأمانة ظنا فيه التقى والاستقامة رئيس الشركة أبى أن يصون أمانة المنصب وسلك طريق الحرام بأبحث الأثمان طلب وأخذ الرشوة والمحرمات وتناس شرف العسكرية وأهمل ما عين من أمانة اقتصادية وعاث في الأرض فسادا .

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وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بالشركة ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان  ومهندسا مدنيا  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

وتابعت النيابة أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وأكدت أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

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