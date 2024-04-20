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رئيس التحرير
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حوادث

مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا.. أقوال شاهدة في قضية رشوة أسوان الكبرى.. فيديو

صدى البلد

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، في الجلسة الماضية لأقوال شهود العيان في جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان الكبرى.

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شاهدة في قضية رشوة مياه أسوان: أنا مشوفتش عشيقته نهائي
 

قالت الشاهدة وهي مهندسة بشركة مياه الشرب، إن المتهم الرئيسي في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أصدر لي تعليمات بإصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين غير المرغوب بالعمل معهم، واللجنة والموضوع لم يكمل، وفي شهر أكتوبر القضية حصلت ومشفتش عشيقته نهائي».

وتابعت الشاهدة في قضية رشوة مياه أسوان، عملية النصراب محدش فينا يقدر يدي لحد أوامر بالعمل أو لا، وأنا قولت له بناء على تعليمات المتهم الأول أنزل اشتغل في النصراب، والتكليف ده كان “تكليف شفوي ليا” وقالي خليه ينزل يشتغل في عملية النصراب.

وأكملت الشاهدة في قضية رشوة مياه أسوان، هي أصلا العملية مكنش ليها ورق.. طيب إزاي هديله ورق أو إثبات عشان يشتغل في النصراب، وليس من اختصاصي إصدار تعليمات الحفر، مشيرة إلى أن المتهم السادس حينما خرج للعمل حصل على التعليمات من المتهم الأول ولكن تعليمات إيقاف العمل كان من خلالي،.

 

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وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبري في أسوان  واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان  ومهندس مدني  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

وبصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وبصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

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