عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العشيقة والمسئول.. فصل جديد في قضية رشوة أسوان الكبرى| صور

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.

تعرف على أول قرار قضائي بشأن محاكمة حسين الشحات

بقضية محمد الشيبي.. دفاع حسين الشحات يطلب استدعاء عامر حسين وجمال علام

وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان.

واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بالشركة ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان  ومهندسا مدنيا  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

طاقم تحكيم المباراة.. دفاع حسين الشحات يطلب شهادة عامر حسين بقضية «الشيبي»

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

وتابعت النيابة أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

وأكدت أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

تعرف على أول قرار قضائي بشأن محاكمة حسين الشحات

بقضية محمد الشيبي.. دفاع حسين الشحات يطلب استدعاء عامر حسين وجمال علام

طاقم تحكيم المباراة.. دفاع حسين الشحات يطلب شهادة عامر حسين بقضية «الشيبي»

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

ورطة.. ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

كنت عايز فدية اسدد ديوني.. الاعدام شنقا لقاتـ.ل صغير مدينة نصر

حشيش وليلة كبيرة | تفاصيل المؤبد لديلر المخدرات بأطفيح

ترشيحاتنا

العشيقة والمسئول.. فصل جديد في قضية رشوة أسوان الكبرى| صور

كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا كبيرًا جدًا.. تفاصيل

وول ستريت جورنال : القيادة السياسية لحماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر

إيرادات الأفلام .. عمرو يوسف وهشام ماجد يصدمان على ربيع وبيومى فؤاد

تعرف علي خريطة التحويلات المرورية بمدينة نصر

3 ظواهر جوية|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ