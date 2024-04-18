طاقم تحكيم المباراة.. دفاع حسين الشحات يطلب شهادة عامر حسين بقضية «الشيبي»

استمعت محكمة جنح مدينة نصر لدفاع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والذي طلب استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز وكذا عامر حسين لمساع أقوالهم في الواقعة.

كما طلب محامي حسين الشحات من هيئة المحكمة استدعاء سيد عبدالحفيظ وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعلي معلول لسماع أقوالهم في القضية.

ونظرت محكمة جنح مدينة نصر نظر أولي جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب الأهلي لصفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

ويواجه حسين الشحات لاعب الأهلى اتهامات بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

نص أقوال اللاعب حسين الشحات في التحقيقات

وقال اللاعب حسين الشحات خلال تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، إن المشادة الكلامية بينه وبين اللاعب محمد الشيبي وقعت خلال مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز خلال الموسم الماضي ومر عليها عام، وأنه لم يقم خلال المشادة بـ «سب الدين» للاعب «الشيبي»، كما أنه تصالح معه.

وقرر اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام النيابة، خلال الاستماع لأقواله أنه عقب انتهاء المباراة ذهب إلى اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في غرفة تغيير الملابس وتصالح معه، وتم تصوير التصالح من خلال مقطع فيديو وكان هناك شهود على التصالح ومن بينهم هاني سعيد.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، طلب المحامي أشرف عبدالعزيز محامي «الشحات» استدعاء 4 من لاعبي النادي الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمود كهرباء ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر للاستماع لأقوالهم في الواقعة أمام النيابة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه حيث قام محامي اللاعب بسداد الكفالة كاملة في سراى النيابة وخرج اللاعب من سراى النيابة إلى التمرين في النادي وفقا لما صرح به مصدر مطلع على التحقيقات.

وتستكمل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات في واقعة اتهام اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال الموسم الماضي، حيث من المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال اللاعب محمد الشيبي وتفحص مقاطع الفيديو في الواقعة.