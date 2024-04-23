معركة شرسة.. ميدو يعلق على مباراة الهلال والعين

شارك أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل اكس.

وكتب ميدو :"اليوم معركة شرسة بين فريقين كبار ⁧‫الهلال‬⁩ و ⁧‫العين‬⁩ ما زلت عند رأيي اللي قلته في برنامج ⁧‫دورينا غير‬⁩ مع صديقي العزيز ⁧‫خالد الشنيف‬⁩ النتيجة ٤-١ للهلال!! ⁧‫الهلال العين‬⁩ ⁧‫الهلال العين أبطال آسيا‬⁩".





وأكد جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن "الفريق لا يستطيع الخضوع لتدريبات وإنما يستمر في الجلسات الاستشفائية بعد كل مباراة نتيجة الضغط المستمر".

وبالتالي فإن تأجيل مباراة العين لمدة 24 ساعة سيمنح الفريق فرصة أكبر للحصول على الراحة السلبية أو الخضوع لتمارين استرجاعية تساهم في تحسن الأداء البدني للزعيم.

كذلك سيمتلك الهلال فرصة أخرى لتحقيق أكبر استفادة من هذا التأجيل، حيث تدرس حاليا لجنة المسابقات بالاتحادالسعودي لكرة القدم تقديم موعد مباراة "الزعيم" ضد الأهلي 24 ساعة.

وحال تنفيذ هذا القرار فإن كلاسيكو الأهلي والهلال سيقام مساء السبت بدلا من الجمعة، ضمن الجولة 28 من الدوريالسعودي للمحترفين.

وبطبيعة الحال سيحصل الفريق الأزرق على فرصة أخرى للراحة قبل معركة الأهلي المرتقبة، والتي تمثل أهمية كبرىللجماهير.

وكان الهلال قد طلب في وقتٍ سابق تأجيل هذه المباراة نظرا لضغط مباريات الفريق بصورة مستمرة في مختلفالمسابقات.

جدير بالذكر أن "الأزرق" قد توج بلقب كأس السوبر السعودي قبل أيام قليلة بالفوز على اتحاد جدة في المباراة النهائيةبنتيجة 4-1.