صعق كهربائي.. دفن جثمان فتاة مصنع أكتوبر

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مصرع فتاة صعقا داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر.

مصرع فتاة صعقا بالكهرباء في مصنع بالجيزة

وصرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان فتاة أكتوبر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب لجنة فنية لفحص المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بمصرع فتاة صعقا بالكهرباء في مصنع بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما تعرضت لصعق كهربائي داخل المصنع.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثمان الفتاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.