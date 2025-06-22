غوارديولا: الفوز بمونديال الأندية لن يُعوّض موسم مانشستر سيتي المُخيّب

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل مباراة فريقه ضد العين الإماراتي في أتلانتا يوم الأحد ضمن المجموعة السابعة، إن الفوز بلقب كأس العالم للأندية مرة أخرى لن يُعوّض موسم 2024-2025 المُخيّب للآمال.

فشل مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، مُحتلاً المركز الثالث في الدوري. كما فشل في التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث خرج على يد ريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وقال جوارديولا للصحفيين يوم السبت: "لقد قلتُ مرارًا إن الموسم لم يكن جيدًا. الفوز بهذه البطولة لن يُغيّر ذلك، لكن تفكيري حاليًا لا يُركّز على الفوز بالبطولة. يُمكننا تمديد فترة وجودنا هنا، والبقاء هنا لفترة أطول". قاد غوارديولا، الفائز بكأس العالم للأندية أربع مرات كمدرب، مانشستر سيتي إلى لقبه العالمي الأول عام ٢٠٢٣، قبل أن تُجدد البطولة لتضم ٣٢ فريقًا وتُقام كل أربع سنوات.

ويملك مانشستر سيتي، الذي تغلب على الوداد البيضاوي المغربي ٢-٠ في مباراته الافتتاحية، فرصة للتأهل إلى دور الـ ١٦ بفوزه على العين الإماراتي، الذي خسر مباراته الأولى أمام يوفنتوس بنتيجة ٥-٠.

وأضاف جوارديولا: "نحن هنا الآن، وأريد أن أقدم أفضل ما لدي. أريد الاستمتاع باللحظة هنا لأنكم هنا مرة كل أربع سنوات... وأريد أن أصل إلى المراحل النهائية".