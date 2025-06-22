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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

أهالي فيصل
أهالي فيصل
ندى سويفى

روى عدد من أهالي شارع سليم بمنطقة فيصل بالجيزة تفاصيل نشوب حريق هائل في 3 محلات وعقار عقب انفجار اسطوانة غاز بأحد المحلات.

أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق

قال صاحب أحد المحلات في السوق أنهم فوجئوا بتسرب غاز في اسطوانة غاز داخل محل فطاطري بالسوق واشتعال النيران بالاسطوانة فتركها العمال بالمحل وخرجوا مسرعين منه ثم انفجرت الاسطوانة وما أدى لاشتعال النيران في محلين مجاورين وواجهة العقار أعلى المحلات.

قال صاحب المحل أن سيارات الإطفاء حضرت سريعا لكنها لم تتمكن الدخول من السوق فاضطرت للعودة والقدوم من الجهة الأخرى فيما ساهم الشباب وأهالي المنطقة في عمليات إخماد النيران التي التهمت المحلات بسرعة كبيرة وتسبب في خسائر بملايين الجنيهات لأصحاب المحلات قائلا:"النار كانت شديدة خدت اللي وراهم واللي قدامهم ربنا يعوض عليهم".

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حريق سوق فيصل الذي أسفر عن احتراق 3 محلات ومنزل بعد انفجار اسطوانة غاز في محل فطاطري.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، كما قررت النيابة استدعاء أصحاب المحلات المتضررة لسماع أقوالهم حول الخسائر وقيمتها.

وكشفت المعاينة أن الحريق بدأ في محل فطاطري ثم امتد إلى محلين مجاورين "سرجة وعلافة" كما امتد للمنزل الذي يعلو المحلات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يُفيد باندلاع حريق بعدد من المحلات التجارية بسوق سليم في اخر شارع فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة عددًا من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء نشوب الحريق هو انفجار أنبوبة غاز بأحد المحلات، مما أسفر عن سقوط مصابين وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة فيصل اسطوانة أهالي فيصل مديرية أمن الجيزة

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