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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل وفدا من مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفداً من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي لتسلم مشروعات الدورة السادسة، بحضور  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة،  الدكتورة مها العشماوي، وعميد كلية الطب البيطري،  الدكتور منى إبراهيم دكرورى قائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتور إيمان زهران نائب المدير التنفيذي للمشروع و مدير وحدة القياس و التقويم بكلية الطب البيطري، الدكتور مصطفى الفقى مدير وحدة القياس و التقويم بكلية التجارة.

 وضم الوفد:  الدكتور سوسن إبراهيم أبو العلا شلبي، مدير مركز القياس والتقويم  الدكتور هاني يوسف، أستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة السادات ونائب رئيس الجامعة ومدير مركز القياس والتقويم سابقاً،  الدكتور دينا عبد الشافي، خبير داخلي بمركز القياس والتقويم،  الدكتور عمار فتحي، أستاذ بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات ونائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.


جاءت هذه الزيارة في إطار تسلم مشروعات الدورة السادسة من مركز القياس والتقويم - وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي لإنشاء مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة ووحدات للقياس والتقويم بكليتي الطب البيطري والتجارة.


ورحب “ خاطر”  بالوفد، مشيرا إلى حرص جامعة المنصورة على تحقيق تقدم في تنفيذ أهداف مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة في قياس وتقويم أداء المؤسسة التعليمية في شتى النواحي، قياس مخرجات الجامعة وملائمتها مع سوق العمل، وضع الخطط الاستراتيجية للقياس والتقويم الجامعي، متابعة تطبيق معايير القياس والتقويم بالجامعة ونشر التحول الرقمي لأنظمته لتحسين مخرجات العملية التعليمية.


مشيداً بتحقيق مركز القياس والتقويم بالجامعة للعديد من الإنجازات، تمثلت في تنفيذ بنوك أسئلة تحتوي على مفردات ذات صلة بتوصيف المقررات ومعدة على أسس سليمة، تمت مراجعتها داخلياً وتم اعتمادها خارجياً، يتم سحب الأسئلة من هذه البنوك لإنشاء اختبارات إلكترونية أو ورقية تُصحح إلكترونياً، وذلك لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.


وقدمت  الدكتورة مها العشماوي، المدير التنفيذي للمشروع، عرضاً تقديمياً مفصلًا عن أهم مخرجات المشروع وأفضل الممارسات، بحضور مديري وحدات المركز و قد قامت الدكتورة مها العشماوي بعرض تقديمي مفصل عن أهم مخرجات المشروع و افضل الممارسات بحضور مديري وحدات المركز وهم الدكتورة انجي فكري ريشه رئيس وحدة بنوك الأسئلة بمركز القياس والتقويم، الدكتورة جيهان النبوي رئيس وحدة التدريب بمركز القياس والتقويم، الدكتورة ريهام الغول رئيس وحدة التصحيح الالكتروني والاختبارات الالكترونية بمركز القياس والتقويم، الدكتورة رحاب جوهر رئيس وحدة الإعلان والنشر بمركز القياس والتقويم،  الدكتور محمد مطر رئيس وحدة التحليل الإحصائي لمركز القياس والتقويم، دكتور أ حمد عبد البديع رئيس وحدة المتابعة والدعم الفني والمجلة الالكترونية لمركز القياس والتقويم. 

وتضمن العرض أهم أنشطة المركز والوحدات والمخرجات التي تمت خلال المشروع، ومن أهمها: بنوك الأسئلة، التصحيح الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية، تطوير الاختبارات العملية والشفوية، قياسات الرضا للمستفيدين، خطط مستقبلية لاستمرار تنفيذ أهداف المشروع، زيارة وحدات القياس والتقويم بالكليات.

وقام الوفد بزيارة وحدات القياس والتقويم بكلية الطب البيطري وكلية التجارة، حيث تم الاطلاع على الأجهزة والمعدات والأثاث والملفات والوثائق الخاصة بكل وحدة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لاستمرار تنفيذ أهداف المشروع.

واختتمت الزيارة بلقاء ختامي مع الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم خلاله استعراض التقرير النهائي للزيارة، وقد أثنى الوفد على ما شاهده من جهد مبذول لتحقيق التميز في مجال القياس والتقويم بجامعة المنصورة.

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بجامعة المنصورة تطوير التعليم جامعة المنصورة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عميد كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب مشروعات تطوير التعليم العالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى

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