الأردن.. الجمارك تحبط تهريب 73.5 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة

نجحت دائرة الجمارك الأردنية في إحباط تهريب 73.5 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة، من معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، في قضيتين منفصلتين.

وفي بيان لها؛ ذكرت دائرة الجمارك ، أن كوادرها والأجهزة الأمنية العاملة في معبر "جابر" الحدودي، أحبطت تهريب 38.5 ألف حبة "كبتاغون"، كانت "مخفية" بهدف التهريب، مع أحد الركاب القادمين من دولة (لم تسمها).

وبين البيان أن الكوادر الجمركية ضبطت في المعبر ذاته، 35 ألف حبة "كبتاغون"، كانت داخل إحدى حافلات نقل الركاب القادمة من دولة مجاورة.

كما تم العثور على المخدرات مخبأة بطريقة سرية، عقب إجراء عمليات تفتيش دقيقة للحافلة بعد الاشتباه بها.

وأكدت الجمارك الأردنية، أن كوادرها تعمل في المراكز الجمركية الحدودية كافة مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات "في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة عبر الحدود ضمن واجباتها".