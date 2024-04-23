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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2685 مشروعاً للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

مشروعات
مشروعات

سلمت جمعية الأورمان 2685 مشروعاً للتمكين الاقتصادي متمثلاً في محال تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة بقرى ومراكز المحافظة، وجرى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن. 

 

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

 

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخل ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

 

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفا أن الجمعية تقوم بإجراء مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية اللواء ممدوح شعبان المؤسسات الحكومية

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