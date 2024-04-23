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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة تعاون مجلة نور للطفل بالأزهر الشريف مع بلوجر مشهورة.. خاص

البلوجر في صورتها
البلوجر في صورتها مع مديرة مجلة نور للطفل

تابعت إدارة مجلة نور للطفل الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ما أُثير من مناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاونها مع بعض الشخصيات لتنفيذ لقاءات هادفة للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت إدارة مجلة نور للطفل، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فإدارة المجلة حريصة كل الحرص على الحفاظ على منهج الأزهر الشريف .

كما أن المجلة وإصداراتها تراجع من قبل كبار علماء الأزهر، وتهيب المجلة بمتابعيها الحصول على أخبارها المعتمدة من المصادر الرسمية التابعة لها، فلا يعد استقبال أحد أعضاء مجلس إدارة المجلة لبعض الشخصيات للحصول على إصداراتها كمسوغ للترويج على أنه تعاون مشترك.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهى عباس، مدير مجلة نور للطفل، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي عارية تماما عن الصحة وأنه لا يوجد أي تعاون مع البلوجر التي انتشرت الأخبار عنها.

منشور البلوجر

وأوضحت أن إحدى المدونات النسائية أتت إلى مجلة نور للطفل، للاستعانة بإصدارات المجلة من أجل توزيعها على الأطفال وأولياء الأمور في المدارس الدولية التي تذهب إليها البلوجر.

وأضافت أن الأطفال وأولياء الأمور يبحثون عن كتب الأطفال من الجهات الموثوق فيها مثل الأزهر الشريف ومجلة نور للطفل، والتي تراجع من خلال علماء من الأزهر الشريف على أعلى مستوى من الدقة.

وذكرت نهى عباس، أنه لا توجد دورات تدريبية حاليا في المجلة حتى وإن وجدت، فإن من يقوم على التدريب فيها هم شباب من الأزهر.

مجلة نور للطفل المنظمة العالمية لخريجي الازهر مواقع التواصل الاجتماعي منهج الأزهر

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