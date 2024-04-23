خبير إستراتيجي: أمريكا ليست معترضة على الاجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

أكد محمد مرعي، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن أمريكا ليست معترضة من الإجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية، ولكن هناك مخاوف من هذا الإقتحام خاصة في وجود 400 ألف نازح فلسطيني.

وقال محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن أمريكا أكبر داعم لإسرائيل في العدوان على غزة، مؤكدا أن البنية التحتية في قطاع غة تدمرت بسبب العدوان المستمر

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتحقق حتى الأن، خاصة أن الهدف الإسرائيلي كان القضاء على حماسوهو ما لم يتحقق بل قامت إسرائيل بأستهداف المدنيين العزل.