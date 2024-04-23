عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الثانية..

مشاركة أسقفية الخدمات في القافلة السابعة لمبادرة "مسافة السكة لأهالينا في غزة"|صور

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات

شارك نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات أسقفية الخدمات، أمس الأول، وللمرة الثانية، في إعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وهذه هي القافلة السابعة من قوافل "مسافة السكة لاهالينا في غزة" التي يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الشعب الفلسطيني.

وتحوي المساعدات التي قدمتها أسقفية الخدمات أغطية ومراتب وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، التى قدمها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفترة الأخيرة، وتم تجميعها في مخازن الأسقفية بمدينة نصر بالقاهرة.

الأنبا يوليوس أسقفية الخدمات خدام أسقفية غزة التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

ونش عملاق يقطع الطريق بجسر السويس ويصطدم بـ 3 سيارات| صور

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

موضوعات متعلقة

معجزة خلق عينين| كنت أعمي والآن أبصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأحد التناصير

الكنيسة القبطية تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية |صور

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من أحمد موسى لاتحاد الكرة قبل مباراة مصر بوركينا فاسو|شاهد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات جشع بالأسواق

أمن القاهرة: رفع حطام 3 سيارات صدمها ونش بجسر السويس.. صور

مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ستصبح نووية في غضون أسابيع

خرجت بإرادتها لخلافات عائلية.. إعادة فتاة الصف الثانية بعد 48 ساعة اختفاء.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

فيديو

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ