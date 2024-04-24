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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مولدوفا تدعو أمريكا لدعم الجيش والداخلية وجهاز الأمن

صدى البلد

قال وزير الخارجية المولدوفي ميهاي بوبشوي، إن بلاده طلبت الدعم من الولايات المتحدة لمختلف المؤسسات بما فيها الجيش ووزارة الداخلية وجهاز الأمن.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف بوبشوي أن بلاده ستواصل استكشاف إمكانيات الدعم الدفاعي الذي توفره الولايات المتحدة للجيش ومختلف المؤسسات الأخرى، مشيرًا "لقد طلبنا الدعم ليس فقط للجيش، ولكن أيضا لوزارة الداخلية وخدمات المعلومات والأمن".

ولفت: "يجب أن تتمتع جميع المؤسسات الحكومية بالقدرة على مقاومة التهديدات السيبرانية والهجمات الهجينة وتعزيز الأمن بالمعنى الواسع".

وأشار إلى أنه "أجرى مفاوضات بهذا الشأن مع ممثلي الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض ومجلس النواب".

كما أوضح: "سيظل الدعم لمولدوفا ثابتا.. لقد شددت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور على أن الدعم والمساعدة لمولدوفا مدرج في قائمة أولويات الحكومة الأمريكية، وهذا يسعدنا ويمنحنا الثقة".

وزير الخارجية المولدوفي الولايات المتحدة الجيش وزارة الداخلية وجهاز الأمن الدعم الدفاعي

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