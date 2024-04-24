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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف نصار يكشف السبب وراء «سُمعة» ارتفاع لاعبي البنك الأهلي

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أن رواتب لاعبي فريقه طبيعية مقارنةً بالأندية الأخرى، مُشيرًا إلى أن هناك لائحة مجزية وانضباطية للاعبين من أجل تحقيق طموحات النادي.
وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المبادئ العامة للإدارة تكون على جميع الفرق، ولكن إدارة كرة القدم مختلفة، لأن ما يحكم إدارة النادي هي عناصر المنظومة، التي تكون مختلفة بشكل كبير عن جميع الفرق الأخرى".
وأضاف: "نحاول التعلم من الماضي، ونقوم بإعادة تقييم بشكل دائم، وفي مجلس الإدارة لدينا خبرات متنوعة، ونعمل على التطور بما يتلاءم مع أي تغييرات حولنا، خصوصًا في كرة القدم".
وتابع: "عقود لاعبي البنك الأهلي مرتفعة؟ هناك مثل شعبي يقول الصيت ولا الغنى، لأننا ننتسب لأعرق بنك في الشرق الأوسط، وانتساب النادي لهذا البنك منحنا هذه السمعة، ولكن لدينا ضوابط وحدود".
وأكمل: "التفاوت الكبير في عقود اللاعبين يمثل سلبية، لأن اللاعبين بشر.. في موسم الصعود قمنا بصرف 6 ملايين جنيه فقط.. وميزانية استقدام اللاعبين هذا الموسم بلغت 7 ملايين جنيه، لأن معظم من تعاقدنا معهم كانت صفقات مجانية".
وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "هناك لائحة في الفريق من أجل تحقيق طموح النادي من حيث النتائج، وتوافق عليها اللاعبون والجهاز الفني وإدارة النادي، وفي نفس الوقت بها عقوبات انضباطية".

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