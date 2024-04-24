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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس البنك الأهلي: نريد العدالة في توزيع حقوق بث المباريات

رئيس البنك الأهلي
رئيس البنك الأهلي

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أن إدارة ناديه تبحث عن العدالة في ملف توزيع حقوق بث المباريات بين أندية الدوري المصري الممتاز.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توزيع حقوق البث؟ هو ملف شائك للغاية، ويرتبط بعوامل كثيرة، منها الجماهيرية وعدد المباريات واسم النادي، ولكن نأمل بأن يكون هناك حوار بين أطراف هذه المنظومة".

وأضاف: "نريد أن تكون هناك نسب توزيع عادلة نسبيًا، ونحن نسعى لهذا الأمر منذ مجيئنا إلى البنك الأهلي، وتمكنّا من تحريك الأمر ولكن بنسبة قليلة للغاية".

وتابع: "الشركة الراعية لديها إطار تتحرك خلاله، ولا تستطيع اتخاذ قفزة كبيرة مباشرةً، وأملنا هو أن يستمر التحرك في اتجاه توزيع حقوق البث بشكل عادل بين الأندية".

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "لجنة الشباب والرياضة في البرلمان كان لها دورًا كبيرًا في تحريك نسبة توزيع حقوق البث بين الأندية، وأعتقد أنهم مستمرين في هذا الأمر، وقد يصلون إلى نتائج إيجابية".

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