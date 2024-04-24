تغييرات جذرية يطلبها إبراهيم حسن من الشركة الراعية لملابس المنتخب.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع الشركة الراعية للملابس للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إبراهيم حسن أبدى رغبته خلال الجلسة مع الشركة الراعية، على أن تكون جودة القميص مميزة ولديها خامة جيدة، وقال لهم إن مصر ليست أقل من المنتخبات التي يرتدون ملابس منها".

وأضاف أمير هشام: "الجهاز الفني طلب قميص ثالث من الشركة الراعية بجانب الأحمر والأبيض بعد كأس عاصمة مصر الأخيرة، ولكن لم يتم التطرق حول اللون المختار".