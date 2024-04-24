عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات جذرية يطلبها إبراهيم حسن من الشركة الراعية لملابس المنتخب.. تفاصيل

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة مع الشركة الراعية للملابس للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إبراهيم حسن أبدى رغبته خلال الجلسة مع الشركة الراعية، على أن تكون جودة القميص مميزة ولديها خامة جيدة، وقال لهم إن مصر ليست أقل من المنتخبات التي يرتدون ملابس منها".

وأضاف أمير هشام: "الجهاز الفني طلب قميص ثالث من الشركة الراعية بجانب الأحمر والأبيض بعد كأس عاصمة مصر الأخيرة، ولكن لم يتم التطرق حول اللون المختار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

انتبهوا الحرارة مرتفعة جدا.. الأرصاد تُحذر من مخاطر التعرض للشمس

تجديد في ثوب الأعلى للآثار.. الوزير يوافق على شغل وظائف بالإدارات العامة

نقل فنانة عربية شهيرة إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية شديدة

قرارات عاجلة بشأن تأمين امتحانات الترم الثاني 2024 في المدارس

بعد حملات المقاطعة.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك بالأسواق؟

القصة الكاملة لمقـ ـتل طفـ.لة مدينة نصر «جانيت».. المتهم اعتدى عليها وخنقها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ