عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم ياخد كارت أحمر .. ميدو يهاجم التحكيم في مباراة العين والهلال

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على اخطاء مباراة العين والهلال.  

وكتب عبر أكس: “بصراحة التحكيم كان سيئ جدا لا يرتقي للحدث ولا لقيمة الفريقين.. ⁧‫تمباكتي‬⁩ لازم ياخد كارت أحمر الشوط الأول خاصة بعد الرجوع للڤار ومشاهدة اللعبة مره ثانية.. للأسف الحكم لم يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار المناسب!! وفي الشوط الثاني في ضربة جزاء من لمسة يد داخل المنطقة مافيهاش كلام وبرضوا للأسف حكام الڤار ما كانش عندهم الشجاعة الكافية انهم يستدعوا حكم الساحة لمشاهدة اللعبة مرة ثانية!! ”. 

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي 2-1، على ملعب المملكة أرينا، مساء الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين 4-2، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين 5-4.

ومن المنتظر أن يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

احمد حسام ميدو أبطال اسيا الهلال السعودي العين الإماراتي نهائي دوري أبطال آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر كيا إكسيد 2024 الهاتشباك بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

انخفاض صادرات النفط.. الإحصاء السعودية تعلن نتائج اقتصاد المملكة لشهر فبراير

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

أول تعليق من إسرائيل على إقرار الشيوخ الأمريكي حزمة التمويل الجديدة

حماس: قلصنا عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل جندي إسرائيلي من 500 إلى 50


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

نصائح لإقامة حفل عيد ميلاد مفاجئ لصديقك

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ