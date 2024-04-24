لازم ياخد كارت أحمر .. ميدو يهاجم التحكيم في مباراة العين والهلال

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على اخطاء مباراة العين والهلال.

وكتب عبر أكس: “بصراحة التحكيم كان سيئ جدا لا يرتقي للحدث ولا لقيمة الفريقين.. ⁧‫تمباكتي‬⁩ لازم ياخد كارت أحمر الشوط الأول خاصة بعد الرجوع للڤار ومشاهدة اللعبة مره ثانية.. للأسف الحكم لم يمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار المناسب!! وفي الشوط الثاني في ضربة جزاء من لمسة يد داخل المنطقة مافيهاش كلام وبرضوا للأسف حكام الڤار ما كانش عندهم الشجاعة الكافية انهم يستدعوا حكم الساحة لمشاهدة اللعبة مرة ثانية!! ”.

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي 2-1، على ملعب المملكة أرينا، مساء الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين 4-2، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين 5-4.

ومن المنتظر أن يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.