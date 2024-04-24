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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وائل الفشني: جلست مع أحمد نادر جلال من أجل تتر بيت الرفاعي

وائل الفشنى
وائل الفشنى

كشف الفنان وائل الفشنى عن تفاصيل جلساته مع المخرج أحمد نادر جلال بشأن تتر مسلسل بيت الرفاعي.

وقال وائل الفشنى فى تصريح لصدى البلد: جمعتنى بالمخرج أحمد نادر جلال عدة جلسات من أجل معرفتى بقصة العمل، وتقديم تتر يتناسب مع الأحداث التى تدور بالعمل، وبعدها جلست مع فريق عملى، واجتهدنا حتى قدمنا تترا خارج الصندوق، وأتصور أن توفيقى فى التتر نابع من القصة المؤثرة التى قدمها العمل، والتى لمستنى بقوة حيث كنت أبكى فى بعض المشاهد.    

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه، كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

مسلسل بيت الرفاعي يشارك في بطولته أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل ومحمد لطفي وصفاء الطوخي وملك قورة وعايدة رياض. 

أحمد نادر جلال الفنان وائل الفشني أمير كرارة مسلسل بيت الرفاعي وائل الفشني

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