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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تجديد منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية بسوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تجديد إصدار عدد ٧٧٠٨ كارت طبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيداً بمجهودات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتستهدف المنظومة تعزيز وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين وخاصة العاملين بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة على أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على العاملين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.

ووجه بتسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالجامعة، والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان، دون أن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الإشتراك السنوي.

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كما سيحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أن المنظومة تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.

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