محافظ سوهاج يؤكد الدعم الكامل من الدولة المصرية للقضية الفلسطينية

أكد محافظ سوهاج طارق الفقي، الدعم والاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، والروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة، منوهاً إلى موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهداً ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ يرافقه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، للمستشفي الجامعي للاطمئنان علي الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، القادمين إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، والبالغ عددهم 24 حالة، يرافقهم 50 من ذويهم، لاستكمال مراحل علاجهم وتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم بمستشفيات جامعة سوهاج.



من جانبه.. رحب رئيس جامعة سوهاج، بالمصابين وذويهم على أرض محافظة سوهاج، موجهاً أطباء المستشفى الجامعي بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية للمصابين وذويهم منذ لحظة وصولهم حتي عودتهم لوطنهم بأمن وسلام.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه وجه بتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، وتوفير كافة الأدوية المطلوبة، مؤكداً أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم بشكل دقيق بمجرد وصولهم وتقديم رعاية طبية تليق بهم من الطواقم الطبية المتواجدة بالمستشفي علي مدار الساعة.



وقال رئيس الجامعة، أن عدد المصابين بلغ 24 مصاباً، لافتاً إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية استدعت عدد كبير من الأطباء وعلي أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية بكل تداعياتها، وتقديم المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ للمصابين والجرحى.

