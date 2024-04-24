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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إقرار المساعدات.. الصين تحذر من التعاون العسكري الأمريكي مع تايوان

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة وتايوان

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون بدعم حزمة مساعدات عسكرية لـ تايوان.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، من أن الدعم العسكري الأمريكي لـ تايوان يزيد من خطر حصول نزاع في مضيق تايوان، بعدما خصص الكونجرس الأمريكي مساعدة عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار للجزيرة.

وقال ونبين: "أود التشديد على أن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقاتهما العسكرية لن يجلب الأمن لـ تايوان"، مضيفا أن من شأن ذلك فقط زيادة التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق تايوان.

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

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