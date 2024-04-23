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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأغلبية كبيرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، الليلة، أول تصويت على تشريع يسمح بنقل مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد مرر التصويت الأول بأغلبية 65 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 12 ضده، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي، على التشريع الأسبوع الماضي.

وكجزء من التشريع الذي اقترحه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، سيتم تحويل 26 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل ومساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبحسب كل التقديرات.

وسيسمح التشريع بتقديم المساعدة لأوكرانيا بمبلغ إجمالي قدره 61 مليار دولار وسيشمل أيضًا نقل الأسلحة التي تحتاجها كييف في حربها ضد العملية العسكرية الروسي.

ومن المتوقع أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية مضادة للطائرات وقذائف مدفعية ودبابات بالإضافة إلى مركبات مدرعة ومركبات أخرى.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التشريع وقال: "أكد لي الرئيس بايدن أن حزمة المساعدات ستتم الموافقة عليها بسرعة وأنها ستكون قوية وتعزز دفاعاتنا الجوية وكذلك مدفعيتنا بعيدة المدى".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة نقلت بالفعل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى أراضي بولندا وألمانيا، بهدف التمكن من نقلها إلى أوكرانيا بمجرد الموافقة على حزمة المساعدات ووصول الرئيس بايدن للتوقع على التشريع.

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