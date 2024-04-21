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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشارة قوية.. شولتز يرحب بإعطاء مجلس الشيوخ الأمريكي الضوء الأخضر لدعم أوكرانيا

شولتز
شولتز

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الأحد، عن أمله في أن يتوصل مجلس الشيوخ الأمريكي لقرار سريع فيما يخص تمويل أوكرانيا.

كما رحب شولتز بقرار مجلس النواب الأمريكي بإعطاء الضوء الأخضر لحزمة مساعدات رئيسية لأوكرانيا.

وقال شولتز في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إن "قرار مجلس النواب الأمريكي بدعم أوكرانيا هو إشارة قوية في هذه الأوقات".

وأكد  المستشار الألماني: "إننا نقف مع الأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل بلدهم الحر والديمقراطي والمستقل".

وصوت المشرعون الأمريكيون يوم السبت لتمرير حزمة 61 مليار دولار (57 مليار يورو)، التي توقفت بسبب الاقتتال السياسي لعدة أشهر.

وفي الوقت نفسه، قال معهد دراسة الحرب الأمريكي إنه في أعقاب التصويت، من المرجح أن تكثف القوات الروسية الهجمات خلال تلك الفترة.

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