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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حضور القنصل.. محافظ الإسكندرية يؤكد عمق العلاقات بين مصر واليونان

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني لليونان، وذلك بحضور يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وتوجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للجالية اليونانية بالإسكندرية والشعب اليوناني بمناسبة اليوم الوطني لليونان، معربًا عن سعادته بمشاركته للاحتفال باليوم الوطني لليونان.

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وأكد أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط.

ورحب بتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى نخبة من القناصل ورجال الأعمال بالإسكندرية.

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