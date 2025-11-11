طوابير وإقبال كثيف.. زحام من الناخبين على لجان مدرسة الصفا والمروة بالهرم

شهدت لجان مدرسة الصفا والمروة بالهرم، صباح اليوم، زحامًا كبيرًا وطوابير طويلة من الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت الانتخابات مشاركة كثيفة من مختلف الفئات العمرية، وسط تنظيم جيد من قبل الجهات المشرفة، لضمان انسيابية دخول وخروج الناخبين، والتزامًا بالتعليمات الخاصة بسير العملية الانتخابية.

الإقبال على التصويت بدأ منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وقد أبدى الناخبون حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدين أن الحضور يعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقهم الدستوري.

وشهد محيط اللجنة حركة نشطة مع وصول الناخبين، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار استمرار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي تشمل عدة محافظات.

ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان الحصر العددي.