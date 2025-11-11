قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدرسة أبو الهول تتحول ساحة وطنية .. الناخبون يملأون الأركان بآخر أيام انتخابات النواب

اسماء عبدالحفيظ

يشهد محيط مدرسة أبو الهول الابتدائية بالجيزة منذ صباح اليوم الثلاثاء، توافدًا كثيفًا للناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حرص المصريين على المشاركة الوطنية، حتى مع مرور يوم كامل من انطلاق الانتخابات.

وتتزين الساحة أمام المدرسة بالأعلام المصرية، بينما تصدح مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية مثل "يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي"، مما أضفى أجواءً من الحماس والفرحة على الناخبين من مختلف الأعمار، خاصة كبار السن وذوي الهمم الذين حرصوا على حضور اللجان رغم التحديات الصحية والبدنية.

ويتم تنظيم دخول وخروج الناخبين بشكل محكم، مع تواجد مكثف للقوات الأمنية والمتطوعين لتسهيل عملية التصويت، وضمان تقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ظهرت العديد من المشاهد الإنسانية التي تعكس وعي المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الدستوري.

وتُجرى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح)، ويحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية موزعة على محافظات المرحلة الأولى.

وتضم المرحلة الأولى 142 مقعدًا بنظام القائمة موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة وطنية واحدة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب 284 مقعدًا بنظام الفردي يتنافس عليها 1281 مرشحًا، في سباق انتخابي يشهد متابعة واسعة من المواطنين.

وأكد المتابعون للعملية الانتخابية أن هذا الإقبال الكثيف رغم اليوم الثاني يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة، ورغبتهم في أن يكون لهم دور فعّال في اختيار ممثليهم، بما يعزز من روح الديمقراطية ويؤكد حرص المواطنين على مستقبل وطنهم.

وفي مشاهد مؤثرة أمام المدرسة، ساعد المتطوعون كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى اللجان، فيما عبر بعض الناخبين عن شعورهم بالفخر والانتماء الوطني، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يُترك لأي ظرف.

