برلماني: مشاركة المصريين بانتخابات النواب تعكس وعيًا سياسيًا ورسالة دعم لمؤسسات الدولة

أعرب النائب إبراهيم غطاس، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للمشاركة اللافتة التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يعكس الوعي السياسي العميق للمواطنين وإدراكهم لأهمية ممارسة حقهم الدستوري.

وقال غطاس، في تصريحات صحفية اليوم، إن حضور المواطنين من جميع الفئات العمرية أمام اللجان الانتخابية يبعث برسالة واضحة عن الالتزام الوطني، ويجسد حرص المصريين على دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في رسم مستقبل البرلمان بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة التنمية.

وأكد النائب أن العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى جرت في أجواء منظمة ومحكمة، تحت إشراف قضائي كامل وبمستوى عالٍ من التأمين لضمان انتظام سير التصويت، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور فعال في إدارة الاستحقاق بكل نزاهة وشفافية.

واختتم غطاس بيانه بدعوة المواطنين في محافظات المرحلة الثانية إلى النزول والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن استمرار المشاركة في الانتخابات يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تضمن استكمال العرس الديمقراطي وتحقيق إرادة الشعب المصري.