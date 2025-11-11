رئيس البرلمان العربي يتفقد لجان جمال عبد الناصر بالمهندسين لمتابعة سير العملية الانتخابية

تفقد محمد بن محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، لجان مدرسة جمال عبد الناصر بالمهندسين، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام الإجراءات داخل اللجان.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.



ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.