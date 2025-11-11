قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تغلق مستشفى «السفارات» بمدينة نصر لمخالفة اشتراطات الترخيص

مستشفى السفارات
مستشفى السفارات
عبدالصمد ماهر

 أغلقت وزارة الصحة والسكان مستشفى “السفارات” الكائن بـ116 شارع عبد القادر الجرجاني بالحي السابع في مدينة نصر، لمخالفته اشتراطات الترخيص وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريق إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة كشف عن مخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، ووجود طبيب مقيم غير متخصص يباشر الحالات في الرعاية، مشيراً إلى أنه تم نقل حالة مرضية فورًا إلى مستشفى الوراق المركزي عبر الإسعاف.

إغلاق المنشأة وتشميعها، 

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق المنشأة وتشميعها، مع تحرير محضر بالمخالفات.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق القانون بحسم لحماية صحة المواطنين.

الصحة السفارات مدينة نصر مخالفة اشتراطات الترخيص القاهرة شارع عبد القادر الجرجاني المنشآت الطبية

