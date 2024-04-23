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رئيس التحرير
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تعليم

"أزهرية الإسكندرية": إنهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات النقل الثانوي والقراءات الأسبوع القادم

صدى البلد

 أكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، إنهاء الاستعدادات الخاصة لانطلاق امتحانات النقل الثانوي والقراءات الأسبوع القادم.


وقال أبوخزيمة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن المنطقة كثَّفت استعداداتها لانطلاق الامتحانات، مشددًا على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء للطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏


وأشار البيان إلى أن غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة لم تتلقَ أية شكاوى حتى الآن بخصوص امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في ظل المتابعة الحثيثة من قبل المنطقة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.


وقد حرص الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة على تفقد سير الامتحانات ميدانيًا، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات فتحي صديق؛ وشملت الجولة عددًا من معاهد إدارة غرب التعليمية، ضمت: معهد بنين الورديان الإعدادي الثانوي، ومعهد طاهر القويري الابتدائي، ومعهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي.


وفي سياق متصل، أجرى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، زيارة تفقدية لفعاليات اليوم الثالث لدورة (الحاسب الآلي الإداري)، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع إدارة الأرشيف الإلكتروني بمشيخة الأزهر.
وتهدف الدورة، التي يشارك فيها عدد كبير من العاملين في الإدارات والتحول الرقمي بالأزهر الشريف، إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي الإداري، وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة لتطبيق منظومة الإدارة المميكنة في أعمالهم، وتفعيل مستحدثاتها.


وأكد جاويش على أهمية هذه الدورة في إطار سعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، تماشيًا مع أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030"؛ مشيرا إلى أن هذا التحول يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر، وتلبية احتياجات الطلاب والعاملين في الأزهر الشريف.

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