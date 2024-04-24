برلماني يطالب بزيادة مخصصات الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة بسبب كثافة الفصول

طالب النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، بزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة وقيام الحكومة بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة و توفيق أوضاعها مع وزارة الأوقاف لإعادة تخصيص أراض لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة في الفصول.

وأكد البرعي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري الديب ، حققت أعلي معدلات إنجاز في تنفيذ التكليفات الرئاسية في قري حياة كريمة ، وهو ما يعكس قدرة الهيئة علي حل مشكلة الكثافة في الفصول في أقرب وقت ممكن في حال توافر الأراضي وتوفير الموازنة المناسبة .

وأشار إلي أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، دينامو لا يتوقف عن الإنجاز ويعمل علي مدار ال٢٤ ساعة ويتابع كافة المشروعات من أقصي شمال الوجه البحري إلى جنوب مصر ،وهو ما جعل من الهيئة نموذجا يحتذي بها في سرعة الإنجاز والحرص علي تنفيذ التكليفات الرئاسية في الوقت المحدد لها.

وأشاد البرعي بكتيبة العمل التي يعتمد عليها اللواء يسري الديب ، في إدارة ملفات الهيئة لاسيما أنهم يمتازون بالكفاءة الكبيرة وهم على سبيل المثال لا الحصر "المهندسة أمل صبري رئيس إدارة البحوث والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير أمانة مجلس الإدارة والمهندسة أماني يسري مدير الملكيةو المهندسة وفاء صبحى مدير هيئة الابنية التعليمية بمحافظة المنوفية والمهندس محمد الشبراوي والمهندس أحمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية والمهندس سعد محمد السيد".

وأشاد البرعي ، بموافقة رئيس الهيئة علي طلبه بإنشاء توسعات بمدرسة الباجور الابتدائية ووضع مدرسة كمال الشاذلى " ضمن خطة الإحلال الكلي الي جانب توسعات مدرسة الشهيد العقيد احمد عبدالنبي الثانوية بنات بالباجور - اسطنها مؤكدا إن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أثبت بالدليل القاطع انه لديه من الخبرات والقدرات ما يجعله قادر على تحقيق نقلة نوعية كبيرة داخل هيئة الأبنية، وذلك ما يشهده الجميع من خلال افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مختلف المحافظات .