تجربة محاكاة طواريء في الصرف الصحي بالقاهرة لتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية

أجرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تجربة محاكاة إخلاء طواريء طبقاً لمواصفة ISO45001، والخاصة بتأمين العاملين، وذلك تعزيزاً لتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من مدى التزام كافة العاملين بإرشادات السلامة لحين انتهاء حالة الطواريء.

وأوضح المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن التجربة شملت محاكاة لإخلاء كافة مباني ومنشآت وممرات ديوان عام الشركة في وقتٍ محدد، طبقاً لتعليمات السلامة والصحة المهنية المتبعة، مشيراً إلى أن إجراء التجربة تم بالتنسيق بين إدارات: السلامة والصحة المهنية، الشؤون الإدارية، الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد رئيس صرف القاهرة الكبرى، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي أضرار أو مخاطر متوقعة داخل مواقع العمل، وكيفية التعامل معها، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتوفير كافة وسائل الوقاية الشخصية للعاملين ومهمات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة والتي تكفل بيئة آمنة للعنصرين البشري والمادي.