روسيا تبحث إنشاء موانئ في مصر ودول أخرى لتسهيل حركة التجارة مع أفريقيا

قال رومان تشيكوشوف مدير إدارة التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، إن روسيا تعمل على دراسة إنشاء موانئ لتسهيل حركة المرور وتدفق البضائع مع الدول الإفريقية، وفق ما ذكرت شبكة ار تي الروسية.

وأوضح رومان تشيكوشوف في تصريحات على هامش مشاركته في معرض صناعي بأوزبكستان، أن روسيا تبحث بشكل خاص إنشاء موانئ في مصر و الجزائر وتنزانيا والسنغال.

وقال المسؤول الروسي: "توجد عدة مشاريع في إفريقيا ينبعي تنفيذها في المستقبل القريب، إحداها إنشاء موانئ في دول إفريقية لدخول وتنظيم تدفق المنتجات الروسية.

وتجري دراسة إنشاء عدة موانئ، ففي الجانب الشرقي (من إفريقيا) يتم بحث إنشاء ميناء في تنزانيا على سبيل المثال، وفي الجانب الغربي في السنغال، وفي الجزء الشمالي، يتم النظر في نقطتين رئيسيتين وهما الجزائر ومصر".

وفي العام الماضي، أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، إطلاق خط شحن حاويات مباشر بين روسيا ومصر، وتوقعت "فيسكو" أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا.