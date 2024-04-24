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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب

زيادة أسعار الأدوية
زيادة أسعار الأدوية

شهدت سوق الدواء في مصر خلال الساعات الأخيرة، تطبيق زيادة أسعار  أدوية بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

زيادة أسعار 31 دواءً

ويرجع قرار زيادة سعر أي مستحضر دوائي بالسوق المصرية ونسبة التحريك إلى لجنة تسعير هيئة الدواء المصرية بعد مراجعتها لطلبات الشركات الدوائية، على أن تشهد الفترة المقبلة زيادات متوقعة بـ أسعار الأدوية.

ويمكن حصر بعض الأصناف الدوائية التي شهدت تحريكا في سعرها خلال الفترة الماضية، وبلغت نحو 31 مستحضرا، من بينها أدوية ضغط وسكر ومضادات حيوية وأمراض نفسية وعصبية.

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زيادة أسعار بنج الأسنان

وفي السياق، شهدت السوق زيادة أسعار بنج الأسنان، بنسبة تصل لأكثر من 60%، وفقا لخطاب نقابة أطباء الأسنان، التي أعربت عن رفضها واعتراضها على الزيادة، معتبرة إياها بأنها زيادة غير مبررة.

وأوضحت نقابة الأسنان، في خطاب لها، أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من الأطباء بشأن زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60%، في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة سعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة، معللة أن تلك الزيادة ستشكل عبئا على الأطباء والمواطن بالتبعية.

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وسوف نرصد لكم الأدوية التي تمت زيادة أسعارها، والتي جاءت كالتالي:

اسم المستحضر

السعر القديم

السعر الجديد

الاستخدام

Mixtard 30 hm 100 i.u./ml 10ml vial63.591انسولين

ATOZET 40/10MG 30 F.C. TAB.

456

618

خافض للكوليسترول بالدم

ATOZET 20/10MG 30 F.C. TAB.

429

582

ICANDRA 50 MG 30 TAB.

88.5

118.5

يستخدم لمرضى السكر النوع الثاني

NORMOCARD 2.5 MG 30 TAB.

24

34.5

لمرضى ضغط الدم المرتفع

FORPE 20 TABS

49.5

66

فيتامين

SONAKTO CREAM 50 GM

63

74.5

علاج مساعد في البواسير

CYSTONE 60 TAB.

70

98

الوقاية من عدوى بكتيرية في المجرى البولي

CEFALOMASH 500 MG I.M./I.V. VIAL

17.5

26.5

مضاد حيوي

EXOSIRYLIC 500 MG 20 F.C. TABS.

99

160

لإذابة حصوات المرارة

BODIUM FIRMING CREAM 200 ML

214

246

كريم مضاد للسيلوليت

STRATADERM GEL 20 GM

1680

3002.43

علاج الندوب بالجلد

STRATADERM GEL 5 GM

730

1301.05

STRATAMARK GEL 20 GM

1340

2401.95

يقلل احمرار والتهابات الجلد

SCAREND GEL 50 GM

140

200

يستخدم لعلاج اثار الجروح والحروق للبشرة

LIVIACOOL MASSAGE GEL 59 GM

59

120

جل مساج

MOTIVAL 20 TABS.

9

25

علاج الاكتئاب

AREPEXANE 30MG 20 F.C. TAB.

80

120

يعالج مرض الذهان

ALZEPIZIL 10MG 14 F.C. TAB.

70

107

علاج الخرف

LORATADINE 10MG 10 TAB.

11.5

15

لعلاج أعراض البرد

HYDROQUINE 200 MG 20 TABS.

40

56

علاج وقائي من الملاريا

NORDITROPIN NORDIFLEX 5MG/1.5ML PREFILLED PEN S.C.

917

1146

علاج نقص هرمون النمو

LOSAZIDE 100/25MG 10 F.C. TABS.

19

25

علاج ضغط الدم الأولي

ADRICIN 10 MG/5ML I.V. VIAL

49.5

71

علاج الأورام

BENDAX 200 MG 6 TAB.

8

15

طارد للديدان

CARDIO MEP 150MG/3ML 6 I.V. AMP.

36

54

علاج عدم انتظام ضربات القلب

NERKARDOU 2.5 MG 30 ORODISPERSIBLE FILMS

37.5

60

علاج ضغط الدم المرتفع

EGYGASTREAZ 500MG 20 TAB.

57.5

85

علاج الإسهال

CYMBALTA 30 MG 28 CAPS.

223

305

علاج الاكتئاب ومسكن للآلام

AMIGRAWEST 2.5MG 4 F.C. TAB.

29

39

مضيق للأوعية الدموية

HEPTA PANTHENOL CREAM 50 GM

44

49.5

مرطب للجسم

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