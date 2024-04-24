بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب

شهدت سوق الدواء في مصر خلال الساعات الأخيرة، تطبيق زيادة أسعار أدوية بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

زيادة أسعار 31 دواءً

ويرجع قرار زيادة سعر أي مستحضر دوائي بالسوق المصرية ونسبة التحريك إلى لجنة تسعير هيئة الدواء المصرية بعد مراجعتها لطلبات الشركات الدوائية، على أن تشهد الفترة المقبلة زيادات متوقعة بـ أسعار الأدوية.

ويمكن حصر بعض الأصناف الدوائية التي شهدت تحريكا في سعرها خلال الفترة الماضية، وبلغت نحو 31 مستحضرا، من بينها أدوية ضغط وسكر ومضادات حيوية وأمراض نفسية وعصبية.

زيادة أسعار بنج الأسنان

وفي السياق، شهدت السوق زيادة أسعار بنج الأسنان، بنسبة تصل لأكثر من 60%، وفقا لخطاب نقابة أطباء الأسنان، التي أعربت عن رفضها واعتراضها على الزيادة، معتبرة إياها بأنها زيادة غير مبررة.

وأوضحت نقابة الأسنان، في خطاب لها، أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من الأطباء بشأن زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60%، في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة سعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة، معللة أن تلك الزيادة ستشكل عبئا على الأطباء والمواطن بالتبعية.

وسوف نرصد لكم الأدوية التي تمت زيادة أسعارها، والتي جاءت كالتالي: