بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب

شهدت سوق الدواء في مصر خلال الساعات الأخيرة، تطبيق زيادة أسعار أدوية بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
زيادة أسعار 31 دواءً
ويرجع قرار زيادة سعر أي مستحضر دوائي بالسوق المصرية ونسبة التحريك إلى لجنة تسعير هيئة الدواء المصرية بعد مراجعتها لطلبات الشركات الدوائية، على أن تشهد الفترة المقبلة زيادات متوقعة بـ أسعار الأدوية.
ويمكن حصر بعض الأصناف الدوائية التي شهدت تحريكا في سعرها خلال الفترة الماضية، وبلغت نحو 31 مستحضرا، من بينها أدوية ضغط وسكر ومضادات حيوية وأمراض نفسية وعصبية.
زيادة أسعار بنج الأسنان
وفي السياق، شهدت السوق زيادة أسعار بنج الأسنان، بنسبة تصل لأكثر من 60%، وفقا لخطاب نقابة أطباء الأسنان، التي أعربت عن رفضها واعتراضها على الزيادة، معتبرة إياها بأنها زيادة غير مبررة.
وأوضحت نقابة الأسنان، في خطاب لها، أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من الأطباء بشأن زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60%، في حين أن الزيادة في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة سعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة، معللة أن تلك الزيادة ستشكل عبئا على الأطباء والمواطن بالتبعية.
وسوف نرصد لكم الأدوية التي تمت زيادة أسعارها، والتي جاءت كالتالي:
اسم المستحضر
السعر القديم
السعر الجديد
الاستخدام
|Mixtard 30 hm 100 i.u./ml 10ml vial
|63.5
|91
|انسولين
ATOZET 40/10MG 30 F.C. TAB.
456
618
خافض للكوليسترول بالدم
ATOZET 20/10MG 30 F.C. TAB.
429
582
ICANDRA 50 MG 30 TAB.
88.5
118.5
يستخدم لمرضى السكر النوع الثاني
NORMOCARD 2.5 MG 30 TAB.
24
34.5
لمرضى ضغط الدم المرتفع
FORPE 20 TABS
49.5
66
فيتامين
SONAKTO CREAM 50 GM
63
74.5
علاج مساعد في البواسير
CYSTONE 60 TAB.
70
98
الوقاية من عدوى بكتيرية في المجرى البولي
CEFALOMASH 500 MG I.M./I.V. VIAL
17.5
26.5
مضاد حيوي
EXOSIRYLIC 500 MG 20 F.C. TABS.
99
160
لإذابة حصوات المرارة
BODIUM FIRMING CREAM 200 ML
214
246
كريم مضاد للسيلوليت
STRATADERM GEL 20 GM
1680
3002.43
علاج الندوب بالجلد
STRATADERM GEL 5 GM
730
1301.05
STRATAMARK GEL 20 GM
1340
2401.95
يقلل احمرار والتهابات الجلد
SCAREND GEL 50 GM
140
200
يستخدم لعلاج اثار الجروح والحروق للبشرة
LIVIACOOL MASSAGE GEL 59 GM
59
120
جل مساج
MOTIVAL 20 TABS.
9
25
علاج الاكتئاب
AREPEXANE 30MG 20 F.C. TAB.
80
120
يعالج مرض الذهان
ALZEPIZIL 10MG 14 F.C. TAB.
70
107
علاج الخرف
LORATADINE 10MG 10 TAB.
11.5
15
لعلاج أعراض البرد
HYDROQUINE 200 MG 20 TABS.
40
56
علاج وقائي من الملاريا
NORDITROPIN NORDIFLEX 5MG/1.5ML PREFILLED PEN S.C.
917
1146
علاج نقص هرمون النمو
LOSAZIDE 100/25MG 10 F.C. TABS.
19
25
علاج ضغط الدم الأولي
ADRICIN 10 MG/5ML I.V. VIAL
49.5
71
علاج الأورام
BENDAX 200 MG 6 TAB.
8
15
طارد للديدان
CARDIO MEP 150MG/3ML 6 I.V. AMP.
36
54
علاج عدم انتظام ضربات القلب
NERKARDOU 2.5 MG 30 ORODISPERSIBLE FILMS
37.5
60
علاج ضغط الدم المرتفع
EGYGASTREAZ 500MG 20 TAB.
57.5
85
علاج الإسهال
CYMBALTA 30 MG 28 CAPS.
223
305
علاج الاكتئاب ومسكن للآلام
AMIGRAWEST 2.5MG 4 F.C. TAB.
29
39
مضيق للأوعية الدموية
HEPTA PANTHENOL CREAM 50 GM
44
49.5
مرطب للجسم