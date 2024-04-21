%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل طرح لبن أطفال مصري في الأسواق بنصف التكلفة.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدولة المصرية تسير بخطى جيدة في قطاع الأدوية خاصة قطاع المكملات الغذائية".

وأضاف: "نسير في مجال تصنيع اللبن ولدينا القدرة على السير في المجال والمنافسة والتصدير للخارج"، موضحا: "سوق لبن الأطفال في مصر يشهد توزيع 50 مليون علبة، منهم 25 مليون علبة تحصل عليهم وزارة الصحة ومراكزها ويتم توريدهم بسعر مدعم للمواطن سعر العلبة 5 جنيهات وتكلفتها على الدولة بعد ارتفاع الدولار تصل إلى 150 جنيها".

وأشار: "المرحلة الأولى من انتاج اللبن تستهدف تغطية وزارة الصحة والتأمين الصحي"، موضحا: "منذ عام 2017 بدأ الإنتاج الوطني للبن الأطفال المصري".

وتابع: "الدولة ما زالت ملتزمة بمبلغ الـ5 جنيهات والتكلفة بتزيد ولكن الدولة ملتزمة لأنها سلعة أساسية ولا غنى عنها"، مضيفا: "علب اللبن تباع بأكثر من 250 جنيها في السوق".

واسترسل: "القيادة السياسية رأت التوسع في انتاج لبن الأطفال للتخفيف على المواطن في سوق القطاع الخاص، ويتم طرحه بسعر اقتصادي للمواطنين"، موضحا: "مصنع وطن عمل توسعات على أعلى مستوى وهو مصنع واحد من 6 مصانع على مستوى العالم في الحجم وامكانيات الصناعة، وتم الإنتاج ولكن هناك بعض معايير الجودة والرقابة على أي منتج يتم التحليل ولما يطلع مطابق ينزل السوق ونحتفل بنزوله بتكلفة نصف سعر الأجنبي".



واختتم: "فلسفة الدولة والحكومة هي توطين الصناعة المصرية، وخلال أسبوعين أو ثلاثة أو شهر يطرح لبن الأطفال الإنتاج المصري في الأسواق بمجرد انتهاء تحليله"، مشيرا: "سعره هيكون غير اللبن المدعوم من الدولة وهيبقى سعر تجاري ولكن اقل من المستورد من 40 الى 50%".