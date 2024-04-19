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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخشت: تخصص الصيدلة وعلم الأدوية بجامعة القاهرة أصبح الـ 64 عالميًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة، عن تقدم  تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في تصنيف QS الإنجليزي للتخصصات عام 2024، ليحتل المرتبة 64 عالميًا متفوقة على عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية المتقدمة.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 2017 وحتى عام 2024، شهد تخصص الصيدلة وعلوم الادوية تقدمًا ملحوظاً في التصنيفات الدولية، حيث تمكن من احتلال المرتبة 64 عالمياً في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية بعدما كان في المرتبة 151-200 في عام 2017 .

وأبرز التقرير أهم المعايير التي تم التركيز عليها  في السبع سنوات الماضية لدخول تخصص الصيدلة وعلم الأدوية بجامعة القاهرة ضمن الـ 70 عالميًا، وأهم هذه المعايير التعاون الدولي في الأبحاث، ومعامل الاستشهاد الدولي، والسمعة الدولية، ونسبة الاستشهاد لكل ورقة بحثية وهو ما يعكس جودة البحوث التي تنشرها، إلى جانب السمعة الأكاديمية والتي تشكل عاملاً أساسيًا في تقييم جودة التعليم ويؤثر على جاذبيتها للطلاب والباحثين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول تخصص الصيدلة وعلوم الآدوية على المرتبة 64 عالميًا إنجاز مهم يعكس التفوق الأكاديمي والعلمي  على المستوى الدولي، ويعزز  المكانة الاكاديمية لجامعة القاهرة وكلية الصيدلة وقسم علوم الادوية بكلية الطب في هذا المجال على مستوى العالم والمنطقة الأفريقية.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، إن كلية الصيدلة تعد واحدة من الكيانات الأكاديمية الرائدة في مجال الصيدلة وعلم الأدوية على المستوى العالمي وبفضل التزامها بالجودة والبحث العلمي والتطوير المستمر.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية؛ دخلت 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة في العالم وفقًا للتصنيف الإنجليزي (كيو إس) للتخصصات لعام 2024، وذلك بعد أن حققت جامعة القاهرة تطورًا كبيرًا على مستوى تخصصات عديدة في إطار تحولها إلى جامعات الجيل الرابع والخامس.

جامعة القاهرة الخشت كلية الصيدلة تصنيف QS الإنجليزي

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