بنسبة 25%.. شعبة الأدوية تتوقع زيادة اسعار 500 صنف دواء خلال يوليو المقبل

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ان شركات الأدوية تقدمت بطلب لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار نحو 700 مستحضر دوائي، نظرا لتحرير سعر الصرف مارس الماضي.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل “صدى البلد” أن هيئة الدواء تدرس الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء المتغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة المقبلة

وتوقع عوف رفض الهئية لتغير أسعار جميع الأصناف الأدوية، متوقع تحريك أسعار 500 صنف من اجمالى القائمة المقدمة فقط، وبشكل تدريجى بواقع 90 نوع من الأدوية كل شهر

كما توقع عوف ان يتم تطبيق الزيادة خلال شهر يوليو المقبل، وأن تكون نسبة الزيادة 25٪ على حد تقريبى