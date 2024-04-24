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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أوقفت حتى الآن، نيتها فرض عقوبات غير مسبوقة على كتيبة "نيتسح يهودا" الحريدية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة فأن التقييم الحذر في إسرائيل هو أنه في أعقاب الضغوط الإسرائيلية التي مورست على الأميركيين من جميع أطياف الطيف السياسي لوقف فرض العقوبات على "نيتسح يهودا"، هي أن القرار لن يتخذ على الأقل في الوقت الحاضر.  

وبحسب الصحيفة فأن ردود الفعل القاسية في إسرائيل، دفعا إلى إعادة التفكير في واشنطن، لافتة إلى أن الإعلان السريع لبنيامين نتنياهو، الذي وصف النوايا الأمريكية بأنها "تدني أخلاقي"، إلى جانب إعلان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قال إن هذا "خطأ" أمريكي يجب تصحيحه، أكدا لواشنطن أن هذه كانت خطوة غير عادية للغاية.

وقال مسؤولان إسرائيليان على الأقل للصحيفة إن "التقدير المعقول هو أننا سنكون قادرين على إقناع الأميركيين بعدم فرض هذه العقوبات".

وقدر مسؤول إسرائيلي كبير أنه بالإضافة إلى النشاط السياسي الإسرائيلي، يبدو أن الأميركيين فوجئوا بردود الفعل القاسية في إسرائيل على نية فرض عقوبات على وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خضم الحرب.

وشمل النشاط الإسرائيلي المكثف محادثتين أجراهما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان ووعد بأن إسرائيل ستتعاون مع الأمريكيين في كل شيء لإظهار أن الأحداث الإشكالية المنسوبة إلى "نيتسح يهودا" ستؤدي إلى نتائج عكسية.  

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