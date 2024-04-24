محافظ الشرقية: 5.5 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمدينة الحسينية

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه يجري حاليا تنفيذ عدة مشروعات للرصف والتطوير داخل مدينة الحسينية باعتمادات قدرها 5 ملايين و500 ألف جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم "الأربعاء" أنه تابع مع رئيس مركز ومدينة الحسينية المهندس محمد العوضي، تنفيذ أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة الحسينية، وذلك تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.



وكلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلًا أمام تنفيذ الأعمال الجارية؛ لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى سريعة لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل شارع المستشفى الرئيسي بطول 500 متر، بجانب عدد من الشوارع الداخلية، بأطوال إجمالية قدرها 2 كم، واعتماد مالي يبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024.