مندوب فلسطين: يجب فرض عقوبات على إسرائيل لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية إن إسرائيل ردت على قرار مجلس الأمن بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار في شهر رمضان بقتل 1500 شهيد منذ تاريخ صدور القرار، مضيفا: “ألم يأت الوقت للعالم لكي يحفظ ما تبقى من إنسانيته أو ما تبقى من ماء وجه الأمم المتحدة و القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم البشرية”.

وتابع مندوب فلسطين بالجامعة العربية أنه عندما ترفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن على مجلس الأمن حينها تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبارها على وقف إطلاق النار وأن يتم تفعيل الآليات الإلزمية بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيل ووقف الصلات الاقتصادية معها والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها لضمان تنفيذها لأوامر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية إلى أن إسرائيل تقوم كل يوم باقتحام عشرات المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية.