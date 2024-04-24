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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سي إن إن: جيل الشباب في أمريكا يعارض دعم بلاده لإسرائيل

صدى البلد

كشفت بيانات حديثة، اليوم الأربعاء، أن الشباب الأمريكيين أقل ميلاً إلى دعم المساعدات العسكرية لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والفلسطينيين المدنيين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومع استمرار الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في رؤية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، تظهر البيانات أن حوالي 7% فقط من الشباب الأمريكيين يؤيدون بشدة تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل، في حين يعارضها 29% بشدة.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" أن حوالي 30% من البالغين الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يؤيدون بشدة تقديم المساعدات العسكرية، بينما يعارض حوالي 9% بشدة، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد فرق كبير في السن بين البالغين الأمريكيين حول ما إذا كان ينبغي على البلاد تقديم المساعدات لغزة، حيث يؤيد 25-33% بقوة تقديم الدعم، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.

الشباب سي ان ان غزة إسرائيل حماس

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