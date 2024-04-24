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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعودي يتحرش بآخر في مكة المكرمة وتدخل عاجل للشرطة

ارشيفي
ارشيفي

   
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة السعودية  القبض على السعودي فيصل ماجد عوض المالكي؛ لتحرشه بآخر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق؛ كانت شرطة منطقة الرياض القت القبض على شخص لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم.

وقبضت شرطة منطقة عسير على المقيم من الجنسية اليمنية داود علي حسن علي؛ لتحرشه بامرأة.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القت في - وقت سابق - القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وبحسب البيان الصادر عن الأمن العام  في الملكة؛ فإن قرار القبض صدر لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل لحسابهم الخاص والترويج لحملات عمرة وهمية في مكاتب غير نظامية، بغرض النصب والاحتيال.

وضبطت الأجهزة الأمنية؛ بحوزة المتهمين مبالغ مالية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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