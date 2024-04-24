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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين والمهن التمثيلية يعقدان اجتماعا مشتركا لوضع ضوابط التغطية الصحفية لجنازات الفنانين

صدى البلد

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي اجتماعا مغلقا مع  نقابة المهن التمثيلية، بمقر نقابة الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، و أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة .

أعلنت نقابة الصحفيين عن التواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

‎يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

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