بالأحمر الناري.. جومانا مراد تثير الجدل بلوك جديد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ"لوك جديد" من خلال قصة شعرها الجديدة.

وتألقت جومانا فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأحمر، نسقت معه إكسسوارات يد باللون الأحمر اللامع.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها، ووضعت بعض مساحيق التجميل بالألوان الهادئة.

وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

كما تتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جومانا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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