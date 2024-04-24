قرار هام من الرئيس الجزائري يخص سلك الولاة

أجرى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك الولاة حيث تضمنت تحويل مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية ورقلة إلى ولاية برج باجي مختار.

كما تم تحويل تحويل عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية عين الدفلى الي ولاية ورقلة، وكذا تحويل عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية أولاد جلال إلى ولاية عين الدفلى.

وشملت الحركة أيضا تحويل عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار إلى ولاية أولاد جلال.

كما ترأس الرئيس الجزائري ، مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد، وهم علي جاسم أحمد العرادي، بصفته سفيرًا رئيسًا لبعثة مملكة البحرين وهيكتور إيغارثا كابريرا، بصفته سفيرا رئيسا لبعثة جمهورية كوبا وهراشيا بولاديان، بصفته سفيرًا رئيسًا لبعثة جمهورية أرمينيا وبومو فرانك سوفونيا، بصفته سفيرا رئيسا لبعثة مملكة ليسوتو بـالجزائر الجزائر.