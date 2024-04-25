قمة دبي للتكنولوجيا المالية تبحث مستقبل القطاع.. 6 و7 مايو

تبحث النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا بدبي، تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي ، آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع.

كما تستعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، إذ تجمع القمة التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.

وعقدت إحاطة إعلامية، أمس؛ للإعلان عن تفاصيل القمة التي تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نموا متسارعا، إذ يتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالميا بحلول عام 2029، وفقاً لشركة موردور انتلجنس المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات.