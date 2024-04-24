بقولها بكل ضمير.. خالد أبو بكر: الدولة ليست وحدها المسئولة عن الأسعار

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على مقاطعة أهالي بورسعيد للأسماك؛ بعد ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “أون”: “هل الدولة بمفردها مسئولة عن ارتفاع الأسعار؟.. بقولها بكل ضمير: لأ طبعا”.

أهالي بورسعيد يقاطعون شراء الأسماك

أوضح خالد أبو بكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن طلب قبل 5 سنوات، بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، والاستغناء عنها، وطالب الحكومة والتجار بمحاولة ضبط الأسعار.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، بعد 5 سنوات ودون مبادرة حكومية؛ قرر أهالي بورسعيد تنفيذ ما طالب به الرئيس السيسي، وقاطعوا شراء الأسماك؛ وعلى الفور، هبطت أسعارها، وبدأت عدوى المقاطعة تنتقل إلى المحافظات الأخرى.